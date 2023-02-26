Giorgi Vekua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Vekua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Vekua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Vekua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Vekua 24 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ვეკუა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Vekua Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Vekua'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Vekua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Vekua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Vekua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Vekua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Meshakhte

8 Temmuz 2017 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2020 yılında FC Gagra

1 Ağustos 2022 yılında Shukura

1 Ocak 2023 yılında FC Gareji

Giorgi Vekua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Vekua şuan FC Gareji takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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