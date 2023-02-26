Giorgi Zaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Zaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Zaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Zaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Zaria 14 Temmuz 1997 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ზარია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Zaria Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Zaria, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Zaria'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Zaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Zaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Zaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Zaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

Giorgi Zaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Zaria şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Zaria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 24 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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