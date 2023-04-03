Giorgio Caizza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgio Caizza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgio Caizza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgio Caizza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giorgio Caizza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgio Caizza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgio Caizza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgio Caizza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgio Caizza 2 Mayıs 2003 tarihinde Desio şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgio Caizza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgio Caizza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgio Caizza'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgio Caizzaboyu ve yaşı kaç

Giorgio Caizza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgio Caizza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgio Caizza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgio Caizza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Calcio Como Alty

1 Temmuz 2014 yılında Monza Giovanili

1 Temmuz 2019 yılında Monza U17

1 Eylül 2020 yılında Monza U18

31 Ağustos 2021 yılında Cosenza U19

Giorgio Caizza kimdir

Giorgio Caizza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgio Caizza şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Desio (2008-2010)

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Giorgio Caizza nereli

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