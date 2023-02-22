Giorgos Papageorgiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgos Papageorgiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgos Papageorgiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgos Papageorgiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgos Papageorgiou 7 Haziran 1997 tarihinde Xylotymbou, Larnaca şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Γιώργος Παπαγεωργίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgos Papageorgiou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSPORTCITY MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Giorgos Papageorgiou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgos Papageorgiou'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giorgos Papageorgiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgos Papageorgiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgos Papageorgiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgos Papageorgiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2016 yılında Ethnikos

1 Temmuz 2021 yılında Apollon Smyrnis

Giorgos Papageorgiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgos Papageorgiou şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Giorgos Papageorgiou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kıbrıs U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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