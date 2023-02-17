Giosue Capozzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giosue Capozzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giosue Capozzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giosue Capozzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giosue Capozzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giosue Capozzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giosue Capozzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giosue Capozzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giosue Capozzi 22 Nisan 2003 tarihinde Grabs SG şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Giosuè Vincenzo Capozzi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giosue Capozzi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Giosue Capozzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giosue Capozzi'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giosue Capozziboyu ve yaşı kaç

Giosue Capozzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giosue Capozzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Giosue Capozzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giosue Capozzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2017 yılında FC Vaduz Alt.

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Vaduz II

15 Temmuz 2021 yılında FC Vaduz

16 Temmuz 2021 yılında SC Brühl SG

31 Aralık 2021 yılında FC Vaduz

4 Temmuz 2022 yılında SC Brühl SG

30 Haziran 2023 yılında FC Vaduz

Giosue Capozzi kimdir

Giosue Capozzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giosue Capozzi şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Schaan, FC Vaduz

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Giosue Capozzi nereli

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