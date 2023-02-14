Giotto Morandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giotto Morandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giotto Morandi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giotto Morandi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giotto Morandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giotto Morandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giotto Morandi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giotto Morandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giotto Morandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giotto Morandi 4 Mart 1999 tarihinde Locarno şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giotto Giuseppe Morandi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giotto Morandi Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Giotto Morandi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Giotto Morandi'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Giotto Morandiboyu ve yaşı kaç

Giotto Morandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giotto Morandi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giotto Morandi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giotto Morandi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında Bellinzona Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Team Ticino U16

1 Temmuz 2015 yılında Team Ticino U18

1 Temmuz 2016 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U21

29 Mart 2019 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2019 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2019 yılında Grasshoppers

Giotto Morandi kimdir

Giotto Morandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giotto Morandi şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Ascona (2006-2012), AC Bellinzona (2012-2014), FC Lugano (2014-2016), Grasshopper Club Zürich (2016-)

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Giotto Morandi nereli

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