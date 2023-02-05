Giovane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovane 24 Kasım 2003 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giovane Santana do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Victrix yapmaktadır. Giovane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giovane'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Giovane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giovane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2021 yılında Corinthians U20

27 Temmuz 2022 yılında Capivariano FC

28 Temmuz 2022 yılında Corinthians

Giovane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovane şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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