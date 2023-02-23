Giovani Ghimfus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovani Ghimfus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovani Ghimfus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovani Ghimfus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovani Ghimfus 12 Temmuz 2005 tarihinde Granada şehrinde doğmuştur. Romanya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Giovani Ghimfus şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovani Ghimfus Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giovani Ghimfus'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giovani Ghimfus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giovani Ghimfus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giovani Ghimfus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovani Ghimfus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

Giovani Ghimfus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovani Ghimfus şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.