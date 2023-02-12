Giovani Lo Celso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovani Lo Celso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovani Lo Celso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovani Lo Celso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovani Lo Celso 9 Nisan 1996 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovani Lo Celso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giovani Lo Celso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 14 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Giovani Lo Celso'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giovani Lo Celso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LoCelsoGiovani

http://instagram.com/locelsogiovani/

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Giovani Lo Celso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovani Lo Celso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 22.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giovani Lo Celso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovani Lo Celso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rosario Central

26 Temmuz 2016 yılında Paris SG

27 Temmuz 2016 yılında Rosario Central

31 Aralık 2016 yılında Paris SG

31 Ağu 2018 yılında Betis

30 Haziran 2019 yılında Paris SG

1 Temmuz 2019 yılında Betis

8 Ağu 2019 yılında Tottenham

30 Haziran 2020 yılında Betis

1 Temmuz 2020 yılında Tottenham

31 Ocak 2022 yılında Villarreal

30 Haziran 2022 yılında Tottenham

14 Ağu 2022 yılında Villarreal

30 Haziran 2023 yılında Tottenham

Giovani Lo Celso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovani Lo Celso şuan Villarreal takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giovani Lo Celso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rosario Central (2010–2015)

Arjantin takımında 20 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 2 gol atmıştır.

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