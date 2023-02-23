Giovani Petcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovani Petcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovani Petcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovani Petcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovani Petcu 1 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovani Petcu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Giovani Petcu'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giovani Petcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giovani Petcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giovani Petcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovani Petcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovani Petcu şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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