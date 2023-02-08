Giovanni Augusto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Augusto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Augusto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Augusto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni Augusto 5 Eylül 1989 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giovanni Augusto Oliveira Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Augusto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Giovanni Augusto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giovanni Augusto'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Giovanni Augusto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GioAugusto10

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http://www.facebook.com/GioAugusto10

Giovanni Augusto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovanni Augusto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giovanni Augusto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni Augusto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2010 yılında Náutico

31 Aralık 2010 yılında Atlético-MG

5 Eylül 2011 yılında Barueri-SP

31 Aralık 2011 yılında Atlético-MG

6 Şubat 2012 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2012 yılında Atlético-MG

7 Ocak 2013 yılında Náutico

30 Haziran 2013 yılında Atlético-MG

5 Ağu 2013 yılında ABC FC

30 Kasım 2013 yılında Atlético-MG

6 Ocak 2014 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2014 yılında Atlético-MG

1 Şubat 2016 yılında Corinthians

12 Şubat 2018 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2018 yılında Corinthians

11 Mart 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

31 Ocak 2020 yılında Coritiba FC

5 Ocak 2021 yılında Mazatlán FC

24 Ocak 2022 yılında Guarani

Giovanni Augusto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni Augusto şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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