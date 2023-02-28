Giovanni Bogado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Bogado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Bogado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giovanni Bogado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giovanni Bogado 16 Eylül 2001 tarihinde Limpio şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Giovanni Emmanuel Bogado Duarte şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giovanni Bogado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giovanni Bogado'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Giovanni Bogado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giovanni Bogado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Fernando
31 Aralık 2021 yılında Libertad U19
1 Ocak 2022 yılında Atyrá FC
31 Aralık 2022 yılında Libertad U23
1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano
Giovanni Bogado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giovanni Bogado şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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