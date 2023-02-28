Giovanni Bordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Bordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Bordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Bordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni Bordon 25 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Giovanni David Bordón Alvarenga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Bordon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına - tarihinde katılmıştır. Giovanni Bordon'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giovanni Bordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giovanni Bordon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giovanni Bordon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni Bordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni Bordon şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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