Giovanni Jerolimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Jerolimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Jerolimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Jerolimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni Jerolimov 1 Eylül 2002 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Jerolimov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Giovanni Jerolimov, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giovanni Jerolimov'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giovanni Jerolimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giovanni Jerolimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giovanni Jerolimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni Jerolimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2015 yılında HNK Sibenik Jgd

5 Ağu 2016 yılında NK Zadar Jgd

1 Temmuz 2017 yılında NK Zadar U17

20 Ağu 2018 yılında HNK Sibenik U17

23 Ağu 2019 yılında NK Zadar

8 Ağu 2020 yılında NK Osijek U19

27 Temmuz 2021 yılında NK Kustosija

Giovanni Jerolimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni Jerolimov şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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