Giovanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni 5 Şubat 1987 tarihinde Bauru şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giovanni Aparecido Adriano dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giovanni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Giovanni'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giovanni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovanni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giovanni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2009 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2009 yılında Marília

1 Ocak 2010 yılında Barueri-SP

1 Ocak 2011 yılında Atlético-MG

29 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Guarani

2 Temmuz 2019 yılında Paysandu SC

9 Ocak 2020 yılında EC Água Santa

3 Eylül 2020 yılında Novorizontino

1 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

Giovanni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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