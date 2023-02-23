Giovanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni 4 Nisan 1994 tarihinde Sorocaba şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Giovanni Piccolomo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Giovanni, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Giovanni'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giovanni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gipiccolomo/

Haberin Devamı

Giovanni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giovanni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Giovanni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2013 yılında Corinthians

1 Ocak 2014 yılında Portuguesa

1 Aralık 2014 yılında Corinthians

1 Ocak 2015 yılında São Bento (SP)

1 Mayıs 2015 yılında Corinthians

7 Mayıs 2015 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2015 yılında Corinthians

11 Şubat 2016 yılında Tigres

15 Mayıs 2016 yılında Corinthians

15 Temmuz 2016 yılında São Bento (SP)

1 Haziran 2017 yılında Náutico

11 Ocak 2018 yılında Goiás EC

11 Ocak 2019 yılında Coritiba FC

30 Ekim 2020 yılında Cruzeiro

16 Mart 2021 yılında Avaí FC

15 Haziran 2021 yılında Cruzeiro

12 Nisan 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

6 Şubat 2023 yılında FC U Craiova

Giovanni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.