Giovanni Mammolito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Mammolito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Mammolito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giovanni Mammolito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giovanni Mammolito 6 Eylül 2005 tarihinde Belvedere Marittimo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giovanni Mammolito Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giovanni Mammolito, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giovanni Mammolito'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Giovanni Mammolito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giovanni Mammolito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Eylül 2019 yılında Cosenza Alt.
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2022 yılında Cosenza U19
Giovanni Mammolito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giovanni Mammolito şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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