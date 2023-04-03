Giovanni Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Moura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giovanni Moura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giovanni Moura 12 Mayıs 2002 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Giovanni Junel Silva Gomes Moura şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giovanni Moura Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YES SPORTS yapmaktadır. Giovanni Moura, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giovanni Moura'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Giovanni Moura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giovanni Moura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Estr. Amadora B
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Giovanni Moura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giovanni Moura şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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