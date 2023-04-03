Giovanni Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Giovanni Moura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giovanni Moura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.