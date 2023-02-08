Giovanni Pavani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Pavani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Pavani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Pavani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni Pavani 22 Kasım 1996 tarihinde Catanduva şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giovanni Fernando Cofreste Pavani şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Pavani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giovanni Pavani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giovanni Pavani'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giovanni Pavani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovanni Pavani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giovanni Pavani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni Pavani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2022 yılında Operário-PR

31 Aralık 2022 yılında Linense-SP

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

30 Kasım 2023 yılında Linense-SP

Giovanni Pavani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni Pavani şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.