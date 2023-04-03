Giovanni Sicilia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Sicilia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Sicilia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giovanni Sicilia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giovanni Sicilia 1 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giovanni Sicilia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giovanni Sicilia'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Giovanni Sicilia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giovanni Sicilia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Cosenza U19
Giovanni Sicilia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giovanni Sicilia şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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