Giovanni Sio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Sio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Sio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Sio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni Sio 31 Mart 1989 tarihinde Saint-Sébastien-sur-Loire şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giovanni-Guy Yann Sio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Sio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sports yapmaktadır. Giovanni Sio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 23 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Giovanni Sio'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giovanni Sio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovanni Sio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Giovanni Sio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni Sio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Nantes U17

1 Temmuz 2005 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2006 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2007 yılında Real Sociedad B

1 Eylül 2009 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Sion

4 Ocak 2012 yılında Wolfsburg

10 Temmuz 2012 yılında Augsburg

30 Ocak 2013 yılında Wolfsburg

31 Ocak 2013 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2013 yılında Wolfsburg

16 Ağu 2013 yılında FC Basel

1 Şubat 2015 yılında SC Bastia

30 Haziran 2015 yılında FC Basel

1 Temmuz 2015 yılında Rennes

18 Temmuz 2017 yılında Montpellier

30 Eylül 2018 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2019 yılında Montpellier

17 Temmuz 2019 yılında Gençlerbirliği

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Kasım 2021 yılında FC Sion

Giovanni Sio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni Sio şuan FC Sion takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giovanni Sio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nantes (1998-2006)

Fildişi Sahili takımında 21 numaralı formasıyla 8 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 3 gol atmıştır.

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