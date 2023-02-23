Giovanni Troupee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Troupee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Troupee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Troupee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni Troupee 20 Mart 1998 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Troupee Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Giovanni Troupee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giovanni Troupee'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giovanni Troupee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gtroupee/

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Giovanni Troupee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giovanni Troupee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giovanni Troupee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni Troupee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2016 yılında Utrecht

28 Ağustos 2018 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2019 yılında Utrecht

13 Ocak 2020 yılında Twente

4 Mayıs 2020 yılında Utrecht

1 Temmuz 2021 yılında Twente

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Lok. Plovdiv

Giovanni Troupee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni Troupee şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giovanni Troupee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Abcoude, VV Neijenrodes, FC Breukelen, FC Utrecht (2009-2015)

Hollanda U17 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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