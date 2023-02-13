Giovanni Zarfino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Zarfino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Zarfino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Zarfino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni Zarfino 10 Ağu 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Giovanni Zarfino Calandria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Zarfino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Giovanni Zarfino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giovanni Zarfino'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giovanni Zarfino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/giozarfino

http://instagram.com/GioZarfino/

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http://facebook.com/GioZarfino/

Giovanni Zarfino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovanni Zarfino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Giovanni Zarfino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni Zarfino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Boston River

3 Temmuz 2015 yılında Danubio FC

4 Ağu 2017 yılında Extremadura

10 Eylül 2020 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2021 yılında Extremadura

31 Ağu 2021 yılında Alcorcón

8 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

Giovanni Zarfino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni Zarfino şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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