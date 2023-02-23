Giovanny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanny 19 Eylül 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Giovanny Bariani Marques şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanny Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giovanny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giovanny'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giovanny Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bariani97/

Giovanny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giovanny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giovanny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Guaratinguetá

22 Mayıs 2015 yılında Corinthians U20

2 Haziran 2015 yılında Guaratinguetá

18 Haziran 2015 yılında Ponte Preta U20

31 Aralık 2015 yılında Guaratinguetá

1 Ocak 2016 yılında Atlético-PR B

15 Eylül 2017 yılında Paraná

31 Aralık 2017 yılında Atlético-PR B

25 Ocak 2019 yılında Goiás EC

10 Aralık 2019 yılında Athletico-PR B

14 Ocak 2020 yılında Tombense

16 Ocak 2020 yılında Guarani

31 Ocak 2021 yılında Tombense

25 Şubat 2021 yılında Náutico

30 Kasım 2021 yılında Tombense

20 Ocak 2022 yılında Santo André

1 Mayıs 2022 yılında Tombense

3 Ağustos 2022 yılında Lok. Plovdiv

Giovanny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanny şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giovanny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sport Club Corinthians Paulista

Brezilya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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