Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü ne iş yapar, Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü Tanımı;

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Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü Maaşları

Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.61

Meslek Adı :

Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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