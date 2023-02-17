Giran Pyne Cole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giran Pyne Cole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giran Pyne Cole kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giran Pyne Cole ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giran Pyne Cole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giran Pyne Cole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giran Pyne Cole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giran Pyne Cole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giran Pyne Cole 12 Ocak 2002 tarihinde Sundby şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Danimarka,Sierra Leone uyrukludur.Gerçek adı da Giran Gabriel Pyne-Cole şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giran Pyne Cole Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Giran Pyne Cole, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giran Pyne Cole'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giran Pyne Coleboyu ve yaşı kaç

Giran Pyne Cole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giran Pyne Cole isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Giran Pyne Cole Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giran Pyne Cole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF U19

1 Ocak 2022 yılında Vanlöse IF

1 Ocak 2023 yılında Naestved BK

Giran Pyne Cole kimdir

Giran Pyne Cole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giran Pyne Cole şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

B1908, Brøndby IF

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Giran Pyne Cole nereli

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