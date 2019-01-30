Giray Bulak: "Ankara’dan galibiyetle döneceğiz"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor maçından galibiyetle döneceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekip Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak haftalık basın toplantısında 3-1'lik Eskişehirspor galibiyeti ile Cuma günü oynanacak olan Osmanlıspor maçını değerlendirdi. Giray Bulak 20. hafta maçında oynanacak olan Osmanlıspor maçından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Eskişehirspor maçında kadro darlığı yaşadıklarını aktaran Giray Bulak, "Evimizde oynadığımız maçta kazanmak bizleri mutlu etti. Kadro darlığı yaşadığımız bir maçtı. Çocuklarımız büyük fedakarlık yaptı" dedi.

"Kazanıp geleceğiz"

Ligde cuma günü Osmanlıspor deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan Bulak, "Osmanlıspor son haftaların formda takımları arasında. İyi bir çıkış yakaladılar. Deplasmanda iyi bir takıma karşı oynayacağız. Devre arasında kadrolarına iyi transfer yaptılar. Ekonomileri iyi durumda. Osmanlıspor maçı bizim için çok önemli. Ben bu maçı çok önemsiyorum. İlk yarıda bizi 3-0 yenmişlerdi. Kazanıp geleceğimizi düşünüyorum. Bütün çocukların da düşüncesi bu yönde" diye konuştu.

"Otoo ve Furkan Osmanlı maçında yok"

Bulak ayrıca sakatlıkları geçen Okan Alkan ve Nizamettin Çalışkan'ın Osmanlıspor deplasmanına götürüleceklerini, adale sakatlıkları yaşayan Mahatma Otoo ile Furkan Çil'in ise götürülmeyeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA