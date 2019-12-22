Giray Bulak: “Ayağımızdaki topu birbirimize atamadığımız pozisyonda golü yedik”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, oyuncularının oyun anında pas yapamamasından dolayı golü yediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Keçiörengücü'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bulak, gol yedikleri ana kadar istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ifade ederek, "Futbolun acımasızlığı. Yediğimiz gole kadar oyun temposunu elimizde tutan pozisyon üretmeye çalışan kanatları kullanıp, ortalarla üstünlük sağlamaya çalışan bir Karagümrük vardı. Ayağımızdaki topu birbirimize atamadığımız pozisyonda golü yedik. Yapılan tempo birebir oyun gole kadar istediğimiz şeylerdi. Gol bölgesine çok sokulamadık. Çok korner atmamıza rağmen temas edemedik. Yeteri kadar uzun oyuncu olmasına rağmen dokunamadık" şeklinde konuştu.

"Camiamıza geçmiş olsun"

Deneyimli çalıştırıcı, bu müsabakayı bir kenara bırakıp ilk devrenin son maçına hazırlanmaları gerektiğinin altını çizerek, "Oyuncularımın oyun anlayışı, yürekli oyunu, birçok oyuncunun kendini ortaya koyması önümüzdeki hafta bizi kazanacak takım haline getirebilir. Bunu bir kenara bırakıp gelecek maça hazırlanmamız lazım. Tabii ki taraftarımızı bizim baş tacımız. Oyuncuları bir müddet korumaları lazım. Oyuncuların da taraftara saygı duyması lazım. Camiamıza geçmiş olsun. Rakibi tebrik ediyoruz. Çok pozisyona girmeden, ileri çıkmadan, gole kadar pozisyonları yokken maçı kazandılar. Bu da futbolun diğer bir yüzü" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA