Girdiği denizden çıkamadı! Yaşlı kadın boğularak can verdi

Alınan bilgilere göre Konyaltı Sahili'nden sabah saatlerinde denize giren Şehriban Kutlu, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Bunun üzerine Kutlu'nun yakınlarının durumu haber verince bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sahil güvenlik tarafından denizde bulunan Kutlu, Kaleçi Yat Limanı'na getirildi.

Burada bekleyen sağlık ekibi, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kutlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA