Girdikleri iş yerinden 2 dakikada 10 bin TL’lik vurgun yaptılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çiğ köfteci şubesine gece saatlerinde ellerini ve yüzlerini saklayarak giren 3 kişi, içeriden 2 dakika içerisinde yaklaşık 400 TL para ve 10 bin TL değerinde elektronik cihaz çaldı. Şahısların iş yerini soyma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Ocak'ta gece saat 03.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Deve Bağırtan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere Samet Keskin, çiğ köfte ve tatlı siparişleri yaptığı iş yerini gece saat 02.30'da kapatarak evine gitti. Keskin'in ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz 3 kişi, iş yerinin kapısını yaklaşık 4 dakika zorlayarak kilidi kırıp içeri girdi. Şahıslardan 1'i dışarıda beklerken, içeri giren yüzleri ve ellerini şapka ve eldivenlerle saklamaya çalışan 2 kişi, iş yerinden yaklaşık 2 dakika içerisinde 1 adet plazma TV, yaklaşık 3 bin TL değerinde dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu ve kasa içerisindeki yaklaşık 400 TL civarında para çaldı. Çaldıkları elektronik cihaz ve paralarla birlikte dışarı çıkan şahıslar, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Soyulduğunu anlayınca şaşkınlık içerisinde polis ekiplerine haber verdi

Öğlen saatlerinde iş yerine gelen Keskin, kapı kilidini kırılmış vaziyette buldu. İş yerine giren Keskin, televizyon, cep telefonları, dizüstü bilgisayar ve kasadaki paraların çalındığını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, yaklaşık 10 bin TL değerinde elektronik cihaz ve bir miktar para çalan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İlk kez iş yerinin soyulduğunu söyleyen Keskin ise, hırsızların içeride bulunan yaklaşık 5 bin TL değerindeki motosikleti ise kilitli olmaması sebebiyle çalamadıklarını ifade etti.

"Sabah geldiğimizde kapıyı kırık bir vaziyette bulduk"

Öğle saatlerinde döndüğünde iş yerini soyulmuş bir şekilde bulduğunu ve durum karşısında çok şaşırdığını söyleyen Samet Keskin, daha sonra durumu hemen polis ekiplerine bildirdiğini ifade ederek, "Biz dün gece saat 02.30 gibi kapanışı yaptık, evimize gittik. Sonra öğlen geldiğimizde kapıyı kırık bir vaziyette bulduk. Kilidi kırmışlar. Daha sonra içeriye girdiğimizde televizyon, dizüstü bilgisayar, kasa, telefon ve paraların olmadığını gördük. Her şeyi götürmüşler. İçeride paket servisi yaptığımız motosiklet vardı. Onu da zorlamışlar ama götürememişler anahtarını bulamadıkları için. 10 bin TL civarında zararımız var. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi" dedi.

Hırsızların iş yerini soyma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kimliği belirsiz 3 şahısın iş yerini soyma anları iş yeri içerisinde ve caddede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saniye saniye kaydedilen olayda yürüyerek iş yerinin önüne gelen 3 kişinin bir süre kapıyı zorladıkları görülüyor. Yaklaşık 4 dakika içerisinde kapının kilitlerini kırarak içeri giren 3 kişiden 2'si içeride bulunan kasa içerisindeki yaklaşık 400 TL civarında parayı, televizyon, dizüstü bilgisayar ve telefonlar ile kasayı çalıyor. Daha sonra dışarı çıkan iki kişi, dışarıda bekleyen şahısla birlikte koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: İHA