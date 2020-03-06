Giresun 26. Tiyatro Günleri’ne hazırlanıyor

Giresun Belediyesi tarafından Fevzi Bayazıtoğlu 26. Tiyatro Günleri 13-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Düzenlenecek olan tiyatro günlerine 7 ilden 10 oyun sahnelenecek.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurahman Demirel, yaptığı basın açıklamasında, Fevzi Bayazıtoğlu 26. Tiyatro Günleri'nde Giresun'un tiyatroya doyacağını söyledi. Demirel, "Ramazan ayı nedeniyle bu yıl Fevzi Bayazıtoğlu 26. Tiyatro Günleri 13 -22 Nisan tarihleri arasında yapmayı uygun gördük. İlimize Erzurum Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Konya Devlet Tiyatrosu, Samsun Karma Sahne, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu olmak üzere 7 ilden tiyatro ekipleri 10 oyun sahneleyecektir. Sanatseverleri bu tiyatro günlerine ilgi göstereceklerini düşünüyoruz" dedi.

Giresun'un kültür sanat şehri olduğunu da ifade eden Demirel, "Giresun Belediyesi olarak şehrimizde kültür sanatla ilgilenen Giresun Üniversitesi tiyatro kulüpleri, Güzel Sanatlar Fakültesi başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarla ortak projelerimiz bulunmaktadır. Amacımız işbirliğiyle kültür sanat şehri olan ilimizi daha da yaşayan bir sanat şehri haline getirmektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA