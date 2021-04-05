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  3. Giresun Aksu Deresi'nde can pazarı! Dere yükseldi, 2 işçi suya kapıldı

Giresun Aksu Deresi'nde can pazarı! Dere yükseldi, 2 işçi suya kapıldı

Giresun merkeze bağlı Duroğlu'nda bulunan Aksu Deresi'nin debisinin yükselmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Bölgede dere kenarında duvar çalışması yapan iki işçi suya kapıldı. İki işçinin yardımına vatandaşlar koştu.

Giresun Aksu Deresi'nde can pazarı! Dere yükseldi, 2 işçi suya kapıldı

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan Aksu Deresinin öğleden sonra debisinin yükseldiğini söyledi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Bölgede dere kenarında duvar çalışması yapan iki işçinin suya kapıldığını ifade eden Çetin, "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu öğrendik." dedi. Çetin, diğer işçinin cesedine ulaşıldığını aktararak, "Üzülerek söylüyorum ki diğer işçimiz maalesef hayatını kaybetti. Şu anda dere kenarında ekiplerce çıkarılma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Giresun Aksu Deresi'nde can pazarı! Dere yükseldi, 2 işçi suya kapıldı

Görgü tanığı Timur Özdemir ise suya kapılan işçilerden birini son anda kurtardıklarını söyledi. Özdemir, işçinin kütüğe tutunarak suda ilerlediğini gördüklerini ifade ederek, "Jandarma ve arkadaşlarla kurtarma için mücadele ettik. Halat yardımıyla kendisine ulaştık ve dere kenarına çektik." ifadesini kullandı.

Giresun Aksu Deresi'nde can pazarı! Dere yükseldi, 2 işçi suya kapıldıGiresun Aksu Deresi'nde can pazarı! Dere yükseldi, 2 işçi suya kapıldı

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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