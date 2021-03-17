Giresun Bulancak Nüfusu 2020 - 2021 |  Bulancak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Bulancak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Bulancak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Bulancak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bulancak ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 711 (km²) si Bulancak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Bulancak nüfusu 68 bin 557 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Bulancak İlçe Nüfusu Kaçtır?

68 bin 557 kişidir.

Bulancak Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

21 bin 191 kişidir.

Giresun Bulancak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 14,3 olarak gerçekleşmiştir.

Bulancak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,231499 Enlem : 38,231499

Bulancak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Bulancak ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Bulancak ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bulancak ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020