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Giresun Çanakçı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çanakçı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Giresun Çanakçı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Giresun Çanakçı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Giresun Çanakçı nüfusunun 6 bin 222 olduğu açıklandı. Haberimizde  Giresun Çanakçı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Giresun Çanakçı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çanakçı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Çanakçı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Çanakçı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Çanakçı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakçı ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde  448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 136 (km²) si Çanakçı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Çanakçı nüfusu 6 bin 222 kişidir.

Giresun Çanakçı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çanakçı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Çanakçı İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 222 kişidir.

Çanakçı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 828 kişidir.

Giresun Çanakçı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -1,6 olarak gerçekleşmiştir.

Giresun Çanakçı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çanakçı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Çanakçı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,926512      Enlem :  27,926512

Çanakçı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Çanakçı ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Çanakçı ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çanakçı ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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