Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmakta olan Uzman Dr. Ali Yıldız, kentte yer alan evinde ölü bulunmasının ardından, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Doktor Ali Yıldız öldü mü, neden öldü?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR ALİ YILDIZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? DOKTOR ALİ YILDIZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ali Yıldız, 1987 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yıldız, 2017 yılında uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Ali Yıldız, 24 Kasım 2021 tarihinde evinde hayatını kaybetti.

Ali Yıldız'ın yakınlarından gelen bilgiye göre, ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi.