Giresun Emniyet Müdürlüğü ve lojmanına maganda kurşunu isabet etti

GİRESUN'da havaya ateş açtığı silahtan çıkan kurşunlar İl Emniyet Müdürlüğü binası ile emniyet lojmanına isabet eden B.A., tutuklandı.

Olay, dün gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve emniyet lojmanında meydana geldi. İddiaya göre, bir araç içerisinden tabancayla havaya 5 el ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan 2'si İstihbarat Şube binasının duvarına, 1'i de lojmana isabet etti. Olayın ardından polis, mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede havaya ateş eden şüphelinin B.A. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltın alınan B.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA