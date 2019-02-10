Giresun için çaldılar

Giresun Belediyesi'nin 150 kuruluş yıldönümünde Giresunlu 150 sanatçı ve müzisyen tarafından seslendirilen "Çatlak Altı" adlı Giresun türküsüne klip hazırlandı.Hazırlanan klibin ise gösterimi yapıldı.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun talimatıyla Belediye Konservatuarı tarafından hazırlanan "Giresun İçin Çal" müzik klibi Atatürk Meydanı'nda gösterime sunuldu.

Türkiye genelindeki Giresunlu ünlü sanatçılarında destek verdiği proje Giresun Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında izleyicileri ile buluştu. Belediye Konservatuvarının organizasyonluğunda yapılan ve tamamı Giresunlu olan 128 sanatçı ve müzisyenin katıldığı müzik klibi izleyiciler tarafından büyük hayranlıkla izlendi.

Giresun'un bütün ilçelerinde görüntülerin çekildiği müzik klibi Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun sosyal medya hesapları ve belediyenin youtube hesapları üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanmaya başlandı.

Giresun İçin Çal müzik klibinin çekimlerini Kadircan Doğan, Grafik tasarım ve montajını Gökhan Demiray ve Bulut Tuncay, müzik düzenlemelerini ise Erman Baykan, Uğur Akar ve Mete Uğur Koçoğlu yaptı.

Kaynak: İHA