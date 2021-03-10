Giresun Nüfusu 2020 - 2021 | Giresun Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Giresun Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun nüfusu geçen yıla göre 321 kişi artarak 448 bin 721 kişi oldu ( 2019 yılında Giresun nüfusu 448 bin 400 kişiydi ) . İstanbul ilinde 223 bin 738 erkek, 224 bin 983 kadın yaşamaktadır.

Giresun Alan kodu nedir?

Giresun ilinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Giresun yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Giresun ilinin yüz ölçümü 7025 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 50 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Giresun Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir

Giresun 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Giresun 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 448721

Giresun 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 223738

Giresun 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 224983

Giresun 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 44

Giresun 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,71 Kişidir.

Giresun 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,46 olduğu görülmektedir.

Giresun 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,42 olduğu görülmektedir.

Giresun 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 618 kişi boşanmıştır.

Giresun 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 5476

Giresun 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 302259

Giresun 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 149705

Giresun 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 152554

Giresun 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 146462

Giresun 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 74033

Giresun 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 72429

Giresun 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 66 kişidir.

Giresun 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 223422 Kadın : 224978 Toplam : 448400 Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.

Giresun 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 148303 Kadın : 151489 Toplam : 299792

Giresun 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 75119 Kadın : 73489 Toplam : 148608

Giresun 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 226067 Kadın : 227845 Toplam : 453912 Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.

Giresun 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 136738 Kadın : 140936 Toplam : 453912

Giresun 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 89329 Kadın : 86909 Toplam : 176238

Giresun 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 217251 Kadın : 220142 Toplam : 437393 Nüfus yoğunluğu : 64 kişidir.

Giresun 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 143805 Kadın : 146832 Toplam : 290637

Giresun 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73446 Kadın : 73310 Toplam : 176238

Giresun 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 220414 Kadın : 224053 Toplam : 444467 Nüfus yoğunluğu : 65 kişidir.

Giresun 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 145022 Kadın : 147592 Toplam : 292614

Giresun 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 75392 Kadın : 76461 Toplam : 151853

Giresun 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 210967 Kadın : 215719 Toplam : 426686 Nüfus yoğunluğu : 62 kişidir.

Giresun 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 136315 Kadın : 139239 Toplam : 275554

Giresun 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 74652 Kadın : 76480 Toplam : 151132