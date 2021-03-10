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Giresun Nüfusu 2020 - 2021 | Giresun Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Giresun nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Giresun nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Giresun ilinin nüfusunun 448 bin 721 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Giresun yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Giresun Nüfusu 2020 - 2021 | Giresun Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Giresun Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun nüfusu geçen yıla göre 321 kişi artarak 448 bin 721 kişi oldu ( 2019 yılında Giresun nüfusu 448 bin 400 kişiydi ) . İstanbul ilinde 223 bin 738 erkek, 224 bin 983 kadın yaşamaktadır.

Giresun Alan kodu nedir?

Giresun ilinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Giresun yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Giresun ilinin yüz ölçümü 7025 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 50 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Giresun Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir

Giresun Nüfusu 2020 - 2021 | Giresun Yüzölçümü nedir?

Giresun 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Giresun 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 448721

Giresun 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 223738               

Giresun 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 224983               

Giresun 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 44

Giresun 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,71 Kişidir.

Giresun 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,46 olduğu görülmektedir.

Giresun 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,42 olduğu görülmektedir.

Giresun 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 618 kişi boşanmıştır.

Giresun 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 5476

Giresun 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 302259   

Giresun 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 149705

Giresun 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 152554       

Giresun 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 146462

Giresun 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 74033           

Giresun 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 72429           

Giresun 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 66 kişidir.

Giresun Nüfusu 2020 - 2021 | Giresun Yüzölçümü nedir?

Giresun 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 223422  Kadın : 224978  Toplam : 448400  Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.  

Giresun 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 148303  Kadın : 151489  Toplam : 299792  

Giresun 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 75119  Kadın : 73489  Toplam : 148608  

Giresun 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 226067  Kadın : 227845  Toplam : 453912  Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.  

Giresun 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 136738  Kadın : 140936  Toplam : 453912  

Giresun 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 89329  Kadın : 86909  Toplam : 176238  

Giresun 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 217251  Kadın : 220142  Toplam : 437393  Nüfus yoğunluğu : 64 kişidir.  

Giresun 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 143805  Kadın : 146832  Toplam : 290637  

Giresun 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73446  Kadın : 73310  Toplam : 176238  

Giresun 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 220414  Kadın : 224053  Toplam : 444467  Nüfus yoğunluğu : 65 kişidir.  

Giresun 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 145022  Kadın : 147592  Toplam : 292614  

Giresun 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 75392  Kadın : 76461  Toplam : 151853  

Giresun 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 210967  Kadın : 215719  Toplam : 426686  Nüfus yoğunluğu : 62 kişidir.  

Giresun 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 136315  Kadın : 139239  Toplam : 275554  

Giresun 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 74652  Kadın : 76480  Toplam : 151132  

 

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