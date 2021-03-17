Giresun Tirebolu Nüfusu 2020 - 2021 |  Tirebolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Tirebolu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Tirebolu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Tirebolu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tirebolu ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 263 (km²) si Tirebolu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Tirebolu nüfusu 32 bin 55 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Tirebolu İlçe Nüfusu Kaçtır?

32 bin 55 kişidir.

Tirebolu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

12 bin 305 kişidir.

Giresun Tirebolu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,3 olarak gerçekleşmiştir.

Tirebolu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,815163 Enlem : 38,815163

Tirebolu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Tirebolu ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Tirebolu ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tirebolu ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020