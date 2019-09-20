Giresun Üniversitesi Ukrayna’daki uluslararası konferansta 58 bilimsel sunum yaptı

Giresun Üniversitesi ile Ukrayna Lviv Ulusal Tarım Üniversitesi'nin International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (Uluslararası Tarım, Teknoloji, Mühendislik ve Bilim Konferansı'nın ikincisi düzenlendi.

Ukrayna'nın Lviv şehrinde düzenlenen Uluslararası Tarım, Teknoloji, Mühendislik ve Bilim Konferansına 15 farklı ülkeden katılan 180 bilim insanı tarım, mühendislik, bilim ve ekonomi alanlarındaki gelişmelere ilişkin 257 akademik çalışmanın sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye'yi ise Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesini 17 akademisyen, 58 bilimsel çalışmasıyla temsil etti.

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen konferansla ilgili verdiği bilgide, "Ukrayna, Lviv Ulusal Tarım Üniversitesi ile Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak uluslararası anlamda önemli bir konferansın ikincisini gerçekleştirdik. Lviv Ulusal Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volodymyr Snitynskyi ve Mühendislik Fakültesi dekanı Prof. Dr. Stephan Kovalyshyn ile bir dizi görüşmelerde de bulunarak mevcut durumun ileriye yönelik daha detaylı bilimsel işbirlikleri tartışıldı. Mühendislik Fakültesi olarak yurt dışındaki uluslararası etkinlikleri önemsemekteyiz. Lviv Tarım Üniversitesi ile bilimsel platformdaki işbirliği önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edecektir. Ayrıca farklı ülkelerden farklı üniversiteler ile bilimsel işbirlikleri de tesis edilecektir. İkincisini düzenlediğimiz bu konferansa ise 15 farklı ülkeden 180 bilim insanı tarım, mühendislik, bilim ve ekonomi alanlarındaki gelişmelere ilişkin 257 adet akademik çalışmanın sunumlarını gerçekleştirdi. Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak ise konferansa 17 akademisyen, 58 bilimsel çalışmayla katılım sağladık" dedi.

Kaynak: İHA