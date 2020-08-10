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  3. Giresun Valisinden LGS başarısı açıklaması

Giresun Valisinden LGS başarısı açıklaması

LGS'deki başarısını bu yıl da katlayarak devam ettiren Giresun, Türkiye ortalamasına 15 puan fark etıp rakip şehirleri geride bırakırken Giresun Valisi Enver Ünlü, 'Eğitimde başarı, tesadüf değildir!' açıklamalarında bulundu.

Giresun Valisinden LGS başarısı açıklaması

Liseler Geçiş Sınavı (LGS) adı altında yapılan sınavda 2019 yılında Türkiye üçüncülüğünü yakalayan Giresun, bu yıl da, 286 puan olan Türkiye ortalamasını 15 puan geçerek 301 puanla başarısını sürdürdü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim camiasını kutlayan Giresun Valisi Enver Ünlü, başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

Giresun Valisinden LGS başarısı açıklaması

15 PUAN FARKLA GELEN BAŞARI

LGS'ye hazırlık sürecinin  başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek öğrenci ve velileri tebrik eden Vali Ünlü, "İlimizde 'Uzakta Değiliz' projesinin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla LGS'ye ait tüm göstergelerde Giresun Türkiye ortalaması üzerinde yer aldığı görülmektedir. LGS'de ilimizden 55 öğrencimiz yüzde 1'lik dilimde yer alırken, sınava giren öğrencilerimizden 2 bin 142'si de en az bir dersten tüm sorulara doğru cevap vermiştir. LGS sınavında 2020 yılı Türkiye ortalaması 286 puan iken, Giresun puan ortalaması ise yaklaşık 15 puan farkla 301 puan olarak gerçekleşmiştir. Bu başarılı sonuçların alınmasında emeği geçen tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyor, gençlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Giresun Valisinden LGS başarısı açıklaması

"EKİP RUHU ÖNEMLİ"

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ise Giresun'un 2019 yılındaki başarısının bu yıl da devam etmesinden duyduğu mutluluğu belirterek başarıyı getiren en önemli faktörlerden birinin de ekip ruhuyla hareket edilmesi olduğunun altını çizdi. 



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