Giresun Yağlıdere Nüfusu 2020 - 2021 |  Yağlıdere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Yağlıdere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Yağlıdere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Yağlıdere Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yağlıdere ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 376 (km²) si Yağlıdere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Yağlıdere nüfusu 15 bin 577 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Yağlıdere İlçe Nüfusu Kaçtır?

15 bin 577 kişidir.

Yağlıdere Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8 bin 110 kişidir.

Giresun Yağlıdere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -13,8 olarak gerçekleşmiştir.

Yağlıdere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,206612 Enlem : 36,206612

Yağlıdere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Yağlıdere ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Yağlıdere ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yağlıdere ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020