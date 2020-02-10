Giresun yarın okullar tatil mi? sorusu Giresunlular tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 11 Şubat'ta Giresun'da okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Giresun yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Giresun okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

11 ŞUBAT GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, "Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. 11 Şubat Salı günü engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.