Giresun yeni yıla sakin girdi

Yeni yıl kutlamaları Giresun'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar yoğun olarak Atatürk meydanını tercih etti. Şehir merkezinde emniyet tedbirleri kapsamında 60 motorize, 12 yaya ekip olmak üzere toplam 259 personel görev yaptı. Alkolün etkisiyle çıkan tartışmalara asayiş ekiplerince yapılan anlık müdahalelerle büyümeden önlendi.

Yeni yıla sakin giren Giresun'da ise yılın ilk trafik kazası Keşap ilçesinde meydana geldi.

Ö.Ç yönetiminde ki 28 NJ 792 plakalı otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Sürücü Ö.Ç'nin hafif yaralandığı kazayla ilgili yapılan incelemede sürücünün alkollü ve sürücü belgesiz olduğu tespit edildi.

Saatler 00:00 gösterdiği anlarda ise Atatürk meydanında bir araya gelen vatandaşlar dilek fenerlerini gökyüzüyle buluşturdu.

Kaynak: İHA