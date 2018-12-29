Giresun’a şehit ateşi düştü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu Giresun'un Dereli ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu Giresun'un Dereli ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu.
Şehidin acı haberi ise askeri yetkililerce Dereli ilçesindeki ailesine verildi. Cenazenin sabah Giresun'a gönderileceği ve Dereli ilçesinde tören düzenleneceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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