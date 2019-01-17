Giresun’da 13 ilçede eğitime kar engeli

GİRESUN (İHA) – Giresun'u etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 13 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan kar yağışı sonrası Alucra, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Piraziz, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında eğitime 17 Ocak Perşembe günü ara verildi. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ise bir gün izinli sayılacak" denildi.

Önceki açıklamada ise, "Bulancak ilçesine bağlı köy ve belde okullarında, Dereli ilçesine bağlı köy okullarında, Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesindeki okullarda ve merkez ilçeye bağlı köy okullarında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: İHA