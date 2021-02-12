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  3. Giresun'da 24 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü!

Giresun'da 24 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü!

Giresun’un Görele ilçesinde baba ve 2 oğlu 24 gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. İlhan Mimir’in cenazesine Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Duzcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Giresun'da 24 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü!

Türkiye'de bir yılı aşkındır süren koronavirüs salgınıyla mücadelede kayıplar verilmeye devam ediyor. Giresun’un Görele ilçesinde aynı aileden 3 kişi peş peşe koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

3 ACI BİRDEN

Kovid-19'a ilk olarak yakalanan İhsan Mimir, 20 Ocak tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  49 yaşındaki Mimir'den 10 gün sonra ise aynı hastalığa yakalanan 74 yaşındaki baba Metin Mimir’den acı haber geldi. Son olarak yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki İlhan Mimir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Giresun'da 24 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü!

SON KEZ ÇALIŞTIĞI YERE GETİRİLDİ

İlhan Mimir’in cenazesi, Görele ilçesinde kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde helallik alınmasının ardından Görele Hasanağa Camisine getirildi. Mimir, saat 14.00’da kılınan cenaze namazının ardından Görele’ye bağlı Çavuşlu beldesindeki aile kabristanlığında babası Metin Mimir ve abisi İhsan Mimir’in yanına defnedildi.

Giresun'da 24 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü!Giresun'da 24 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü!

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