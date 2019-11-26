Giresun’da 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, Giresun'da yapılan çalışma doğrultusunda 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı.

Elektriklerin kesilmesinin ardından Giresun Merkez ve Bulancak ilçesinin bazı mahalleleri ve köyleri karanlığa büründü.

Merkez Aksu Mahallesinde tesis edilen 154kV Giresun Trafo Merkezinde test ve devreye alma çalışmalarının tamamlanabilmesi için yapılan çalışma kapsamında saat 02:00 itibariyle kesilen elektrikler saat 06:00 itibariyle verilecek.

Kaynak: İHA