İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Giresun’da ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Giresun’da ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Giresun'da bahçe motoruyla ağaç kesen 24 yaşındaki Ahmet Abanuz motorun sıçramasıyla şah damarı kesilerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun’da ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Giresun'da bahçe motoruyla ağaç kesen 24 yaşındaki Ahmet Abanuz motorun sıçramasıyla şah damarı kesilerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun'un Bulancak ilçesi Erdoğan köyünde ağaç kesen Ahmet Abanuz'un kullandığı ağaç motoru bir anda arıza verdi. Arızanın ne olduğuna bakmak isteyen Abanuz ağaç motorunu tamir etmeye çalıştığı sırada motorun bir anda çalışıp sıçramasıyla şah damarı kesildi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT