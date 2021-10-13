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  3. Giresun'da akıllara durgunluk veren olay! Çukurun içinde 10 adet ölü köpek bulundu!

Giresun'da akıllara durgunluk veren olay! Çukurun içinde 10 adet ölü köpek bulundu!

Giresun Aksu Mahallesi sahilinde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Çevrede incelemelerde bulunan CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, eski çöp depolama alanı yanındaki çukurda ölü köpekler olduğunu fark etti. Ekipler devreye girdi.

Giresun'da akıllara durgunluk veren olay! Çukurun içinde 10 adet ölü köpek bulundu!

Giresun Aksu Mahallesinde halk ile görüşme gerçekleştirmek isteyen CHP Giresun İlçe Başkanı Murat Bektaş, karşılaştığı olay karşısında şoke oldu. İlçe Başkanı Bektaş, eski çöp depolama alanı yakınlarından gelen kokuya doğru giderek, çukura atılan 10 ölü köpek manzarasıyla karşı karşıya geldi. Bektaş, durumu ekiplere bildirdi.

Giresun'da akıllara durgunluk veren olay! Çukurun içinde 10 adet ölü köpek bulundu!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bektaş, polis, belediye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler gerekli incelemelerde bulundular. Çukur içerisinde çok fazla sayıda çöp poşetleri ve 10 ölü köpeğin bulunduğu görüldü. Köpeklere mezar olan çukur, iş makinesiyle toprakla kapattı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giresun'da akıllara durgunluk veren olay! Çukurun içinde 10 adet ölü köpek bulundu!

"ZEHİRLENEREK Mİ YA DA DOĞAL ÖLÜM MÜ?"

Bektaş, karşılaştığı manzara karşısında duruma tepki gösterdi. Olay yerinde çektiği görüntüleri paylaşan İlçe Başkanı, “Kim tarafından nasıl yapıldığını bilmiyoruz; zehirlenerek mi ya da doğal ölüm mü? Yetkilere bilgi verdik, konunun takipçisi olacağız. Yakışmayan bir görüntü. Haber verdik, buraya apar topar gelindi, kepçe ile çukur kapatıldı. Eğer bu itlaf şeklinde toplu bir kıyım ise yanlış, hayvan haklarına aykırı. Eğer doğal ölümler sonucu ise buranın dezenfekte edilip, kireçlenmesi gerekirdi" dedi.

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